Rodrigo Nogués detalla cómo Olimpia logró concretar 12 contrataciones

El titular franjeado recordó que, inicialmente, la proyección de incorporaciones era menor, pero que la dinámica del mercado y la configuración del equipo obligaron a ampliar el espectro. “Diagramamos una estrategia de cómo administrar los pocos recursos que teníamos, que tenemos disponibles para poder captar el talento que queríamos, ahora para el equipo. La estrategia que hicimos cuando presentamos a ‘Vitamina’, yo había dicho que íbamos a traer máximo cuatro o cinco refuerzos, porque eran realmente los lugares donde Vitamina mismo veía mayor déficit”.

Sin embargo, el mandatario aclaró que la cantidad final de futbolistas responde a la necesidad de cubrir las bajas sufridas: “Pero también fui claro que en caso de que haya muchas salidas, íbamos a tener que ir reemplazando también esas salidas. Entonces, esa es la principal causa de por qué estamos también teniendo tantos jugadores, tantos jugadores nuevos, que son doce, si no me equivoco hasta ahora, y todo lo que trajimos lo hicimos un poco pensando, o manteniendo siempre un balance entre lo que necesitamos deportivamente a mediano, a corto y a mediano plazo, y también balanceando lo que podemos y hasta dónde podemos en lo financiero económico”.

Uno de los puntos que más interés generó en la opinión pública es cómo el Decano logró concretar 12 llegadas en medio de una situación financiera delicada. “Leo mucho ahí que dicen cómo con la situación económica en la que estamos trajimos doce jugadores y cómo lo hacen, quién está poniendo detrás y todo eso. La verdad que fuimos muy creativos a la hora de negociar el mercado de pases completo. Nos está costando menos de un millón de dólares ya en todo, entre préstamos y compras de pases. Todo lo que es compra de pases, fuimos muy cuidadosos y muy estudiosos en qué estamos adquiriendo y cómo afecta el activo del club y cómo se va a revalorizar en el activo del club. También en lo que es préstamo y en la oportunidad de posterior compra de esos préstamos”.

Finalmente, el presidente se refirió a las figuras que más impacto causaron en la afición, como Richard Sánchez y Mateo Gamarra, aunque subrayó que la importancia deportiva es equitativa para todo el grupo. “Obviamente que los dos más rimbombantes diríamos que son Richard y Mateo, no los más importantes en lo deportivo, pero sí los más rimbombantes diría yo, yo creo que los doce son igual de importantes de lo deportivo. Y logramos destrabar muchas situaciones, fueron muchas horas, tuvimos dos meses trabajando prácticamente 25 horas al día, nos adelantamos bastante tiempo en el mercado de pases, eso también hizo que podamos llevar adelante negociaciones beneficiosas para el club”.

