Rodrigo Nogués confirma que mantiene contacto con “Tony” Sanabria

Antonio Sanabria (9), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
En la conferencia de prensa brindada este mediodía en las instalaciones de la Villa Olimpia en Fernando de la Mora, el presidente de la institución, Rodrigo “Coto” Nogués, sorprendió al revelar que, además del caso de Adam Bareiro, la directiva mantiene un diálogo fluido con otro referente de la Selección Paraguaya: el delantero Antonio “Tony” Sanabria.

Por ABC Color

Consultado sobre un posible acercamiento con el actual delantero del Cremonese de Italia, Nogués fue sincero respecto a las charlas que se vienen manteniendo y la postura del futbolista. “Sí, también hablé con Tony, con Tony también hablamos mucho, no solo ahora, venimos hablando de hace un tiempo ya, no solo yo, otros directivos también, y es lo mismo que Adam también, son jugadores que son reconocidos hinchas del club y más que nada es esa expresión de dejarles saber que las puertas del club están abiertas para ellos cuando el momento sea lo oportuno”.

Sin embargo, el presidente no eludió la realidad financiera que separa hoy al fútbol paraguayo de las ligas de élite. Aunque el panorama es difícil, destacó la firme intención de Sanabria de vestir la franja negra en el futuro. “Obviamente el caso de Tony quizás sea un poco más difícil porque está en Europa, está en el Cremonese y obviamente los números otra vez ahí son otra vez mayores a los de Sudamérica, entonces, pero la expresión de deseo de él de algún día venir a Olimpia es muy firme y bueno, quizás se pueda dar algún día”.