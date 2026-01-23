Rodrigo Nogués sobre Adam Bareiro: “Por ahora no contemplamos sumar a alguien más”

El regreso de Adam Bareiro a Olimpia en este mercado de pases está más cerca del descarte. El elevado monto que solicita Fortaleza de Brasil por el pase del futbolista paraguayo hace imposible la contratación para el Decano. “Tuve conversaciones con el CEO de Fortaleza, sus pretensiones son altas, montos que no alcanzamos hoy día”, confirmó el presidente del Rey de Copas.

“Hablé mucho con Adam, como siempre, desde que se fue a River”, reveló Rodrigo Nogués, quien puntualizó que la posibilidad del retorno del ex River Plate fue “más bien una expresión de deseo”. “El guiño fue más bien una expresión de deseo, que los jugadores que se formaron en Olimpia retornen en algún momento”, aseguró el titular en una conferencia en la Villa Olimpia.

“Por ahora no contemplamos sumar a alguien más”, sentenció Nogués sobre el mercado de pases del Franjeado para reforzar el plantel que dirige el argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. De esta forma, el único ‘9’ que contrató la directiva es Hugo Sandoval. El ex Recoleta FC peleará por el puesto con Carlos Sebastián Ferreira, quien es el centro delantero titular.

Rodrigo Nogués y Pablo Sánchez en conferencia

