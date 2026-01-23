Comienza la temporada 2026 de la Primera División de Paraguay

El torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay comienza hoy. Doce equipos pelean por el título y el primer boleto directo a la Copa Libertadores 2027: son 132 partidos hasta mayo, distribuidos en 22 rondas, con cuatro adelantos (fechas 2, 7, 11 y 14). Dos partidos abren oficialmente la temporada: el primero es en la capital y el segundo, en el interior.

Lea más: Recoleta FC y Sportivo Trinidense abren el torneo Apertura 2026

Recoleta FC de Jorge González y Sportivo Trinidense de José Arrúa inauguran el campeonato a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio Ricardo Gregor de la ciudad de Asunción. Posteriormente, 2 de Mayo de Eduardo Ledesma recibe al Sportivo Luqueño de Lucas Barrios, a las 20:15, en el Río Parapiti de Pedro Juan Caballero.

El campeón debuta de local con un clásico

La fecha continúa el sábado con otros dos encuentros, ambos en Barrio Obrero: el recién ascendido San Lorenzo, dirigido por Sergio Orteman, visita a Nacional de Felipe Giménez, a las 18:00, en el Arsenio Erico. A pocos metros, el campeón debuta en el segundo turno: Cerro Porteño de Jorge Bava enfrenta a Libertad de Francisco Arce, a las 20:15, en La Nueva Olla.

El clásico más añejo, la agenda del domingo

Por último, la jornada del domingo registra otro clásico: el más añejo. En el primer cotejo del día, Olimpia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez mide a Guaraní de Víctor Bernay, a las 18:00, en el Defensores del Chaco de Asunción. Por su parte, para el cierre, Sportivo Ameliano de Roberto Nanni y Rubio Ñu de Gustavo Morínigo chocan a las 20:15, en el Ameliano Villeta de Villeta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño, en el segundo encuentro del día