23 de enero de 2026 - 10:13

Comienza la temporada 2026 de la Primera División de Paraguay

El fútbol paraguayo abre la temporada 2026.
El fútbol paraguayo arranca oficialmente la temporada 2026: el torneo Apertura disputa hoy los primeros dos partidos de la primera fecha. Conoce toda la agenda: ¿Cuándo juegan el campeón Cerro Porteño y Olimpia?

El torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay comienza hoy. Doce equipos pelean por el título y el primer boleto directo a la Copa Libertadores 2027: son 132 partidos hasta mayo, distribuidos en 22 rondas, con cuatro adelantos (fechas 2, 7, 11 y 14). Dos partidos abren oficialmente la temporada: el primero es en la capital y el segundo, en el interior.

Recoleta FC de Jorge González y Sportivo Trinidense de José Arrúa inauguran el campeonato a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio Ricardo Gregor de la ciudad de Asunción. Posteriormente, 2 de Mayo de Eduardo Ledesma recibe al Sportivo Luqueño de Lucas Barrios, a las 20:15, en el Río Parapiti de Pedro Juan Caballero.

Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
El campeón debuta de local con un clásico

La fecha continúa el sábado con otros dos encuentros, ambos en Barrio Obrero: el recién ascendido San Lorenzo, dirigido por Sergio Orteman, visita a Nacional de Felipe Giménez, a las 18:00, en el Arsenio Erico. A pocos metros, el campeón debuta en el segundo turno: Cerro Porteño de Jorge Bava enfrenta a Libertad de Francisco Arce, a las 20:15, en La Nueva Olla.

Los jugadores de Cerro Porteño festejan con el trofeo de campeón la conquista del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El clásico más añejo, la agenda del domingo

Por último, la jornada del domingo registra otro clásico: el más añejo. En el primer cotejo del día, Olimpia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez mide a Guaraní de Víctor Bernay, a las 18:00, en el Defensores del Chaco de Asunción. Por su parte, para el cierre, Sportivo Ameliano de Roberto Nanni y Rubio Ñu de Gustavo Morínigo chocan a las 20:15, en el Ameliano Villeta de Villeta.

