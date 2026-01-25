“Vitamina” Sánchez: “Hubo una simbiosis brutal entre los jugadores y el público”

Desde el inicio de su intervención, el estratega argentino destacó la comunión que se vivió en el Defensores del Chaco, elevando la figura del hincha a un rol determinante para la obtención de los tres puntos: “Muy contento con el resultado, la gente fue fundamental para lograr lo que logramos hoy, contagió permanentemente. ¡Qué importante que es la gente!, así que agradecerles que nos hayan acompañado y con ese entusiasmo sobre todo porque en los momentos que más dificultades teníamos era cuando más la gente cantaba y alentaba y nos empujaba. Nos quedamos con una sensación muy linda de poder arrancar ganando, que era lo que pretendíamos”.

A pesar de la alegría, el argentino no esquivó el análisis táctico, reconociendo que el equipo aún tiene margen de mejora, especialmente por lo exhibido en la primera mitad, aunque valoró la solidez mostrada tras la expulsión: “Y obviamente hay un análisis detrás que tenemos que hacer porque por momentos no jugamos bien. Y entiendo que sufrimos el primer tiempo. el primer tiempo lo sufrimos. El segundo tiempo, inclusive con un hombre menos, casi que no nos crearon situaciones. Pero sí corregir cosas que nos costaron, sobre todo en el primer tiempo”.

“Vitamina” profundizó en el esfuerzo físico de sus dirigidos: “La entrega del equipo fue brutal. Me da la sensación de una simbiosis entre los jugadores y el público que se fueron retroalimentando. Lo que hacían los jugadores hacía que la gente grite, el grito de la gente hacía que los jugadores hagan más. Y, como dije al principio, agradecido a que la gente nos acompañó, fue sumamente importante y fundamental, diría, para el triunfo de hoy. Felicitar el gran esfuerzo de los jugadores que tuvieron que jugar, si no me equivoco, unos 45 minutos con un hombre menos”.

En el plano individual, el conductor franjeado fue consultado por dos figuras clave. Primero, se rindió ante la ascendencia del capitán Richard Ortiz dentro del grupo: “Richard es un emblema para esta institución y no es lo mismo con o sin él. Entonces, nosotros eso lo tenemos muy claro porque esto tiene que ver con lo que él le genera a sus compañeros. Él le da tranquilidad a los compañeros, un tipo que ordena, que habla, que aparte de todo eso juega muy bien al fútbol, entiende bárbaro el juego. Entonces hoy sigue siendo muy muy funcional a esta institución y ojalá lo sea por mucho tiempo”.

Finalmente, dedicó palabras de elogio para el autor de unos de los tantos de la victoria, Sebastián Ferreira, resaltando su importancia táctica y anímica: “Sebastián hizo para mí un partidazo, cuidó la pelota, la aguantó, generó muchas faltas para que el equipo pueda descansar en los momentos que no lo estábamos pasando del todo bien. Hizo el gol del triunfo, jugada que había empezado él mismo y seguramente esto es muy importante para él, para que él esté con la autoestima alta y un 9 con la autoestima alta es lo mejor que le puede pasar a un equipo”.