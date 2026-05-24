Gobierno apunta a millonaria compra para intercepción de celulares y wifi

La jugosa licitación se ejecuta eludiendo los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y bajo la exigencia de firmar acuerdos de confidencialidad previos.

Durante las consultas, algunos interesados ya objetaron el pliego de bases y condiciones (PBC) al detectar cláusulas que restringían la libre competencia y benefician a un grupo reducido de empresas, siendo una de ellas ligada al entorno de Santiago Peña y adjudicada en un llamado similar, también promovido por PTI-PY.

Detalles del proceso

El concurso público de precios, identificado en la web como CPP 026/2026, detalla la adquisición de cuatro sistemas específicos de vigilancia destinados a las fuerzas de seguridad.

El mayor desembolso corresponde a un equipo capturador del IMEI, el identificador internacional de equipo móvil, presupuestado en G. 7.736.990.000, equivalente a US$ 1.250.345.

El segundo ítem abarca la compra de un dron modelo Raptor con tecnología de captura celular IMSI Catcher por G. 2.901.360.000.

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El paquete tecnológico se completa con escáneres de torres de telefonía móvil por G. 290.150.000 y escáneres de redes wifi por G. 71.500.000.

El PBC obliga a cotizar todos los equipos de forma conjunta mediante una adjudicación global, lo que dificulta la participación de nuevas empresas.

Los oferentes solo acceden a los detalles de los aparatos si asistieron a una visita obligatoria, programada para el pasado 22 de mayo en la Agrupación Especializada de la Policía. Además, se exige la firma de un documento de secreto comercial. La recepción de sobres con las ofertas está marcada para el 8 de junio de 2026.

Adenda tras consultas

La primera versión del PBC solicitaba que las empresas evidencien experiencia de siete años en la provisión de equipamientos IMSI Catcher, de forma exclusiva en el país. Este requerimiento fue objetado durante las consultas y, ante los reclamos, emitieron una adenda que modificó el texto y permitió acreditar experiencia en países de Latinoamérica, siempre y cuando estos alcancen el 30% del monto de la licitación.

Sospecha de direccionamiento

A inicios de 2025, PTI-PY promovió un llamado estimado en 12 millones de dólares para equipamientos similares destinados a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), para el que participaron las empresas itti Saeca, Technoma Saeca y TSV del Paraguay SRL.

Itti Saeca cuenta con la representación de César Astigarraga y es parte del Grupo Vázquez, exsocios comerciales del mandatario Santiago Peña. Technoma, por su parte, es una empresa considerada hermana de itti. Por su parte TSV del Paraguay tiene como gerente al ingeniero Pablo Salinas.

Intentamos obtener la versión de Carlos Mercado, titular de PTI-PY, al celular con terminación 072, sin obtener retorno.