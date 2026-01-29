“Vitamina” Sánchez y la explicación del porqué cambió medio equipo frente a 2 de Mayo

Uno de los movimientos más comentados fue la titularidad de Juanfer Alfaro en lugar de Richard Ortiz. Al respecto, Sánchez explicó: “Sí, los cambios del equipo inicial tenían que ver con que entendemos que Juanfer Alfaro físicamente es un jugador muy dotado. Había jugado el otro día creo que hasta los 70 minutos, con lo cual había descansado un poco más que Richard y queríamos frescura en ese lugar. Richard había hecho un esfuerzo muy grande, entonces decidimos a Juanfer ponerlo en ese lugar”.

Asimismo, el DT resaltó la importancia de mantener una estructura agresiva en ataque con nombres que venían pidiendo pista: “Hugo lo hizo muy bien en el partido anterior y entendemos que es muy importante en la parte ofensiva nuestra, muy importante y quizás uno de los jugadores más determinantes; y lo queríamos así acompañar con Alex Franco, que entró muy bien el otro día, un jugador que nos gusta, que es dinámico, con buen remate. Leguizamón entendemos que entró muy bien, que fue muy determinante, es un tipo muy rápido y como que disfrutó del uno a uno y queríamos darle una posibilidad. Eduardo Delmás había hecho un muy buen partido, repitió un buen partido y, bueno, Seba no tuvo la eficacia que tuvo el otro día”.

El argentino profundizó en el cambio de Carlos Sebastián Ferreira, señalando cómo la falta de efectividad influye en la psicología del jugador durante el encuentro: “El otro día arrancó con el pie derecho, enseguida tuvo la posibilidad de hacer un gol; de la primera situación que se generó, la tradujo en gol. Y hoy tuvo varias, sobre todo en el inicio del segundo tiempo; tuvo tres situaciones claras en siete minutos y falló en las tres. Ahí entendimos que había que modificar porque sabemos cómo es la cabeza del futbolista: se decae, como dije antes, de estado de ánimo. Pero sí, claro que la rotación tenía que ver con empezar a ver a otros jugadores. Queríamos, por ejemplo, ver cómo iba a ser la actuación de Aníbal Chalá en un partido oficial; la verdad que lo hizo muy bien, entonces estamos muy tranquilos con el hecho de los laterales izquierdos que tenemos”.

Para finalizar, el entrenador valoró el desempeño de la línea defensiva y la capacidad del plantel para no perder su identidad a pesar de las modificaciones: “Fernando Cardozo en la pretemporada se ganó esta posibilidad de jugar en reemplazo de Raúl Cáceres por la expulsión, lo hizo bien. Gustavo Vargas y Mateo Gamarra otra vez estuvieron bien. Entendemos que tenemos una linda competencia. A mí me da mucha satisfacción que el equipo —lo dije en su momento y lo repito— me da mucha satisfacción que el equipo, a través de los cambios que vayamos haciendo, no pierda la consistencia, no deje de ser ofensivo. Tuvimos la pelota mucho, generamos muchas situaciones y erramos muchísimo, por lo cual así es difícil ganar. Pero también creo que es la manera que tenemos que seguir, o el camino que tenemos que tratar de seguir transitando”.

