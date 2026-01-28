Olimpia y un empate con sabor a poco que no pudo romper el maleficio en la “Terraza”

El partido arrancó sumamente parejo, con un trámite que presentó un escenario más combativo que de juego fluido. Sin embargo, en la intención estuvo mucho mejor Olimpia, que primero logró neutralizar el juego punzante por las bandas del “Gallo” y luego comenzó a instalarse en terreno antagónico haciendo trabajar al portero local Ángel Martínez.

Lea más: Libertad, un gol y poco en el triunfo frente a Ameliano

A los 27 minutos, la visita estuvo a milímetros de abrir el marcador. Hugo Quintana ejecutó magistralmente un tiro libre en la frontal del área; su disparo, acariciado con la cara interna del botín derecho, superó la barrera con limpieza, pero el destino le negó el gol cuando el balón se estrelló espectacularmente en el vértice izquierdo de Ángel Martínez.

Justo antes del descanso, a los 46’, la fortuna volvió a jugar en contra de los dirigidos por “Vitamina” Sánchez. Un centro de Alex Franco se cerró peligrosamente, superó al portero y rebotó en el poste. El esférico cayó en los pies de Iván Leguizamón, quien, de frente al arco y con todo a favor, optó por la potencia y terminó elevando su remate por encima del travesaño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la complementaria, el dominio franjeado se intensificó. A los 48 minutos, un trazo largo de Richard Ortiz fue desviado levemente por Juan Camilo Saiz, favoreciendo la carrera de Leguizamón, quien fue derribado por Ángel Martínez tras una salida dubitativa del guardameta. El árbitro no dudó en señalar la pena máxima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el atacante Carlos Sebastián Ferreira desperdició la oportunidad dorada: su remate colocado fue adivinado por Ángel Martínez, quien se redimió de su error inicial tapando el disparo y volviendo a desviar el balón tras un rebote en el propio delantero.

El fútbol, que no entiende de merecimientos, castigó la ineficacia decana a los 64 minutos. Tras una doble pérdida en la zona media —primero de Adrián Alcaraz y luego de Hugo Quintana ante Óscar Romero—, el 2 de Mayo lanzó un contragolpe letal. Pedro Delvalle comandó la réplica y cedió para Alan Gómez, quien asistió a Marcelo Acosta, el remate de este se desvió levemente en el deseperado retroceso de Quintana, descolocando por completo a Gastón Olveira, quien ya se jugaba hacia su costado derecho.

Olimpia no bajó los brazos y, a los 72’, encontró el desahogo. Un centro aéreo desde posición lejana de Iván Leguizamón desde la derecha provocó un rechazo corto del zaguero Pedro Sosa. El balón le quedó a Gustavo Vargas, quien tras una recepción de pecho, sacó un derechazo rasante y cruzado que venció la estirada de Ángel Martínez para poner el empate en el marcador.

La recta final se convirtió en un vertiginoso ida y vuelta donde ambos buscaron el triunfo, pero el marcador no volvió a moverse. Con este resultado, Olimpia prolonga su racha negativa ante Sportivo 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero: no gana allí desde el 20 de septiembre de 2009, aquel 1-0 con gol de Nelson “Pipino” Cuevas. Ya pasaron casi 17 años, y la “Terraza del país” sigue siendo un territorio inexpugnable para el Franjeado.