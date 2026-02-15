El descargo de Vitamina Sánchez contra el VAR: “Si vamos a llamar, llamemos todas”

La polémica se encendió cuando Ferreira vio la tarjeta roja tras una acción sobre Fernando “Chapa” Martínez. Para el DT de Olimpia, esta decisión no solo fue rigurosa, sino que alteró el curso de un partido que su equipo tenía bajo control.

Sánchez inició su análisis resaltando el dominio de su equipo antes de las incidencias, aunque reconoció la falta de gol: “Logramos en situaciones normales de 11 contra 11; hoy logramos tener lo que pretendíamos, que era el control del partido. Hoy sí nos faltó algo: nos faltó la eficacia a la hora de definir y nos faltó, de alguna manera, que el VAR no nos juegue tan en contra en las dos situaciones que llamaron al árbitro”.

Para el técnico, la intervención del videoarbitraje fue determinante para el desgaste físico y mental de sus dirigidos: “Eso termina, de alguna manera, poniéndonos en jaque en el segundo tiempo y poniéndonos el partido cuesta arriba. Por eso digo lo del VAR, porque hay situaciones... Me había gustado cómo había iniciado el torneo, que el VAR estaba participando poco”.

Sobre la jugada que dejó a Olimpia con un hombre menos, Vitamina fue tajante al explicar la mecánica del movimiento de su delantero, argumentando falta de intención: “Ahora hay una situación que tiene que ver con la expulsión de Sebastián y todos podrán decir: ‘¿y si le pegó una patada?’. Sí, le pegó una patada, pero Sebastián está viendo la pelota que está cayendo del travesaño, está mirando para arriba, y pega una patada intentando pegarle a la pelota, pero con el empeine; no es una patada peligrosa de plancha. Entiendo que si hoy un futbolista va a rematar y el rival se le mete adelante, habría que expulsarlo. Entonces entiendo que no funciona así el criterio de este tipo de situaciones. Por eso no estoy para nada de acuerdo”.

El entrenador insistió en que revisó la jugada repetidamente: “La vi un montón de veces y usted me dice: ‘pero lo golpeó’. Sí, sí, claro que lo golpeó, pero no había ningún tipo de intención; todo el tiempo quiso pegarle a la pelota y entre él y la pelota se cruzó un hombre y él le pegó. ¿Y qué va a hacer?, entonces no comparto el criterio del árbitro en la expulsión de Sebastián. Ni hablar que había sido fuera de juego antes, pero esa parte ellos la obviaron y fueron directamente a la roja, a la roja directa”.

Con el enfrentamiento ante Cerro Porteño en el horizonte cercano, Sánchez aprovechó para señalar jugadas que, a su criterio, fueron ignoradas por el VAR en perjuicio de Olimpia, mencionando acciones sobre Huguito Quintana y Alan Rodríguez. “Yo lo único que quiero es que los árbitros sean lo más imparciales posible. O sea, es el ideal para este deporte tan lindo: que sean lo más imparciales, lo más justos posibles. Hay dos jugadas: hay una pierna alta contra Huguito Quintana en el primer tiempo dentro del área y después hay un pisotón fuerte contra Alan Rodríguez. Sí, pisotón con la suela del pie del rival contra Alan en el primer tiempo, o sea, contra la línea del otro lado, y ni siquiera llamaron”, fustigó.

Finalmente, el argentino lanzó un mensaje directo a las autoridades arbitrales para la próxima jornada: “A ver, si vamos a llamar todas, llamemos todas. Llamemos todas y que el árbitro decida. Y ahí después yo me podré enojar o no con el árbitro o con el VAR. Ahora me enojo con el VAR porque nos llaman en contra de nosotros. Para el fin de semana que viene, imparcialidad total y que gane el mejor. Que gane el mejor. Eso es lo que pretendemos”.