El líder Olimpia frena la marcha con paridad ante Rubio Ñu en Sajonia

Solo faltó el gol en el encuentro que tuvo de todo

El Decano asumió las riendas del duelo ante la pasividad de un rival, que inició carente de ambición. La figura de Mendieta, desentendida de las labores de hostigamiento, franqueó el paso a Vera y Gamarra. Esta permisividad permitió a los centrales franjeados avanzar en el campo, diluyendo la frontera entre la defensa y el mediocampo para robustecer la circulación del balón desde la última línea.

Pese al monopolio del esférico, al Franjeado le costó fracturar el bloque ñuense. La acción más lúcida del primer acto nació de la inspiración de Delmás; el juvenil hizo gala de una notable visión periférica para detectar la irrupción sorpresiva y solitaria de Cáceres. Sin embargo, el lateral, ante el guardameta, priorizó la potencia sobre la colocación y malogró la ocasión enviando el balón sobre el travesaño.

En una acción aislada, Rubio Ñu logró inquietar el arco rival. Todo nació con un envío largo de Giménez, casi desde el círculo central, que encontró a Roldán libre entre los centrales. Tras recibir al borde del área, y cuando parecía que la jugada no revestía mayor riesgo, el delantero sacó un derechazo sorpresivo que dejó estático a Oliveira. Para alivio del portero, el balón terminó estrellándose en su poste izquierdo.

Apenas iniciada la complementaria, el panorama se complicó para “Vitamina”. Tras una revisión del VAR, Ferreira vio la roja por un fuerte patadón en la entrepierna de Vallejos. A la inferioridad numérica se sumó la lesión de “Coyote”, obligando el ingreso de Chalá, quien terminó siendo protagonista negativo al cometer un penal infantil por un empujón por la espalda a Leguizamón, pero Olveira emergió como figura, intuyendo la intención de Cardozo Lucena y le tapó el remate esquinado.

Tras esa incidencia, y empujado por el aliento de su gente, el Franjeado volcó sus fuerzas en busca del gol del triunfo. La victoria estuvo a punto de sellarse en la última jugada: un envío largo de Gamarra desde la medular encontró a Alcaraz por la izquierda. Este se impuso en las alturas y asistió de cabeza a Sandoval, quien sacó un frentazo potente que Fragueda, en una reacción providencial, alcanzó a desviar por encima del larguero.