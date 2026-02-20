Olimpia
20 de febrero de 2026 - 20:17

Richard Ortiz: “Es lindo jugar en La Olla, hace cuatro años que no nos ganan allí”

Richard Ortiz de Olimpia anota un gol de "chilena" ante Cerro Porteño hoy, durante la Copa de División de Honor APF 2022 en el estadio General Pablo Rojas en Asunción, (Paraguay)
En la antesala de un nuevo superclásico del fútbol paraguayo, el ambiente en Para Uno es de máxima concentración. El capitán de Olimpia, Richard Ortiz, se prepara para agigantar su leyenda en los duelos tradicionales, liderando un mediocampo que compartirá con Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana. Con 48 clásicos a cuestas, el referente decano analizó lo que significa este partido y la oportunidad de recuperar el liderato en Barrio Obrero.

Consultado sobre su histórica marca de 19 victorias y el sentimiento de marcar en estos partidos, el capitán expresó: “La verdad que sí, es un orgullo vestir esta camiseta. Creo que tengo como 19 partidos ganados; es lo más lindo que hay. Yo creo que faltan todavía unos cuantitos, así que vamos a hacer todo lo posible para llegar hasta donde se pueda”.

Sobre el presente del plantel y la relevancia de este duelo para las aspiraciones del Decano, Ortiz señaló: “El grupo está firme. Desde que empezamos teníamos un objetivo claro y creo que estamos bastante bien. Trabajamos súper bien e hicimos una buena pretemporada; creo que seguimos en esa línea. Ahora, respecto al clásico, es una semana especial para nosotros. Ganando vamos a estar otra vez en la punta, creo que hicimos una buena semana para poder entrar con todo mañana”.

Respecto a la estrategia en “La Nueva Olla” y la mentalidad necesaria para llevarse los tres puntos, el mediocampista fue claro: “El clásico es un partido de detalles. Yo creo que, cuando jugamos en La Olla, la clave es no dejar jugar al rival. Nosotros vamos a entrar a buscar el partido, porque si queremos campeonar tenemos que ganarle a cualquier equipo, así que vamos a salir a buscarlo nosotros”.

Sobre la presión de jugar en terreno visitante y la racha de invicto que mantiene Olimpia en dicho estadio, el referente recordó: “La presión existe acá en el club, porque es el club más grande de Paraguay. Es lindo jugar ahí en La Olla con el estadio lleno siempre; a nosotros eso nos motiva. Creo que, si no me equivoco, hace cuatro años que no nos ganan allí y queremos mantener eso. Como dije, vamos a hacer todo lo posible para conseguir otra vez el triunfo”.

Finalmente, al enviarle un mensaje a la parcialidad olimpista que seguirá el encuentro en la cancha y por televisión, el capitán sentenció: “Que confíen en nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para darles otra vez este campeonato que necesitamos. Creo que el año pasado fracasamos y ahora estamos teniendo la oportunidad. Que confíen, nosotros vamos a dejar la vida dentro de la cancha y pedimos que nos apoyen los que estén mañana en La Olla”.