Richard Ortiz: “Es lindo jugar en La Olla, hace cuatro años que no nos ganan allí”

Consultado sobre su histórica marca de 19 victorias y el sentimiento de marcar en estos partidos, el capitán expresó: “La verdad que sí, es un orgullo vestir esta camiseta. Creo que tengo como 19 partidos ganados; es lo más lindo que hay. Yo creo que faltan todavía unos cuantitos, así que vamos a hacer todo lo posible para llegar hasta donde se pueda”.

Sobre el presente del plantel y la relevancia de este duelo para las aspiraciones del Decano, Ortiz señaló: “El grupo está firme. Desde que empezamos teníamos un objetivo claro y creo que estamos bastante bien. Trabajamos súper bien e hicimos una buena pretemporada; creo que seguimos en esa línea. Ahora, respecto al clásico, es una semana especial para nosotros. Ganando vamos a estar otra vez en la punta, creo que hicimos una buena semana para poder entrar con todo mañana”.

Respecto a la estrategia en “La Nueva Olla” y la mentalidad necesaria para llevarse los tres puntos, el mediocampista fue claro: “El clásico es un partido de detalles. Yo creo que, cuando jugamos en La Olla, la clave es no dejar jugar al rival. Nosotros vamos a entrar a buscar el partido, porque si queremos campeonar tenemos que ganarle a cualquier equipo, así que vamos a salir a buscarlo nosotros”.

Sobre la presión de jugar en terreno visitante y la racha de invicto que mantiene Olimpia en dicho estadio, el referente recordó: “La presión existe acá en el club, porque es el club más grande de Paraguay. Es lindo jugar ahí en La Olla con el estadio lleno siempre; a nosotros eso nos motiva. Creo que, si no me equivoco, hace cuatro años que no nos ganan allí y queremos mantener eso. Como dije, vamos a hacer todo lo posible para conseguir otra vez el triunfo”.

Finalmente, al enviarle un mensaje a la parcialidad olimpista que seguirá el encuentro en la cancha y por televisión, el capitán sentenció: “Que confíen en nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para darles otra vez este campeonato que necesitamos. Creo que el año pasado fracasamos y ahora estamos teniendo la oportunidad. Que confíen, nosotros vamos a dejar la vida dentro de la cancha y pedimos que nos apoyen los que estén mañana en La Olla”.