“Vitamina” Sánchez, con sorpresas en su once para visitar a Cerro Porteño

Las lesiones se convierten en el principal obstáculo del entrenador argentino durante la semana previa. Con varios jugadores fundamentales bajo cuidado médico, el cuerpo técnico se vio obligado a mover piezas estratégicas y confiar en la polivalencia de sus dirigidos para no perder el equilibrio en un escenario de máxima presión como lo es el estadio de su eterno rival.

La planificación de la última línea sufrió un vuelco tras confirmarse que Alan “Coyote” Rodríguez no logró recuperarse a tiempo de sus molestias físicas. Ante esta situación, el lugar en el lateral será ocupado por Mateo Gamarra, quien abandona el centro de la zaga y se lo cede a Bryan Bentaberry, el uruguayo se ratifica como la gran apuesta del conductor franjeado. La zona ofensiva también presenta novedades, debido a la baja confirmada de Iván Leguizamón. Su puesto en el extremo será cubierto por el polivalente Fernando Cardozo, un jugador con amplia experiencia en los clásicos.

Para este trascendental encuentro, Olimpia saltará al campo con Gastón Olveira en la portería, custodiado por una línea defensiva integrada por Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Mateo Gamarra. En la zona media, el equilibrio estará a cargo de Alex Franco, Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro, mientras que el tridente ofensivo lo conformarán Fernando Cardozo, Adrián Alcaraz y Hugo Quintana.