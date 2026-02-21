Cerro Porteño sin su capitán pero con retornos importantes para enfrentar a Olimpia

La planificación del entrenador uruguayo sufrió un revés inesperado durante las últimas sesiones de entrenamiento. El defensor, Víctor Gustavo Velázquez, referente y portador del brazalete azulgrana, quedó descartado de manera oficial tras confirmarse una lesión muscular. Esta baja obliga al estratega uruguayo a reorganizar la zaga central, con la presencia de Lucas Quintana, en un partido donde la experiencia y el liderazgo del “Capitán” suelen ser determinantes en este tipo de escenarios.

No todas son malas noticias en el campamento de Barrio Obrero. Para compensar la ausencia en el fondo, el “Ciclón” recupera a dos de sus hombres más determinantes: el lateral Blas Riveros y el delantero Juan Manuel Iturbe. Ambos futbolistas superaron sus respectivas molestias físicas y están listos para integrar el once titular. Sus presencia en el equipo inicial inyecta una dosis de optimismo a la hinchada, sobre todo tras la falta de triunfos en las rondas anteriores (un empate y una derrota).

Con el rompecabezas táctico resuelto, Cerro Porteño saltará al césped con Alexis Martín Arias bajo los tres palos, resguardado por una línea defensiva compuesta por Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y el retornado Blas Riveros. En la zona medular estarán Jorge Morel y Gastón Giménez, mientras que por las bandas jugarán Ignacio Aliseda y Cecilio Domínguez, dejando en ofensiva a Juan Manuel Iturbe y a la referencia de área, Pablo Vegetti.