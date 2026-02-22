Olimpia la y “chicana” en redes: “Gracias por venir a ver al dueño de casa”

Tras el pitazo final, la celebración franjeada se trasladó con fuerza a las plataformas digitales. La cuenta oficial de Olimpia hizo gala de un tono provocador, utilizando el “folklore del fútbol” para acentuar la derrota del eterno rival en su propio feudo. A través de posteos cargados de ironía, el club visitante buscó “adueñarse” simbólicamente del estadio azulgrana, lanzando dardos directos tanto a la institución como a la parcialidad local.

El mensaje que encendió la polémica: “Gracias por venir”

La publicación que generó mayor impacto —y miles de interacciones— fue una clara alusión al abandono prematuro de las gradas por parte de la afición cerrista. Acompañado de fotografías que mostraban a los hinchas locales retirándose del estadio antes del final, el club publicó: “Gracias por venir a ver al dueño de casa. Que tengan un buen finde” Esta frase, cargada de sarcasmo, buscó reforzar la narrativa de dominio absoluto del equipo de Para Uno en el terreno del “Ciclón”, que se extiende a 10 partidos, incluyendo aquel duelo por Copa Libertadores.

Más allá de la efervescencia del momento, las estadísticas respaldan el tono desafiante de las publicaciones. Desde el año 2021, Olimpia logró convertir la cancha de Cerro Porteño en un escenario favorable, saliendo invicto, por décima de ocasión consecutiva. En este periodo reciente, el equipo franjeado registra cinco victorias y cinco empates (entre el 13 de marzo de 2022 y el 21 de febrero de 2026) en el historial particular dentro de ese reducto. Este antecedente deportivo fue el combustible necesario para que el departamento de comunicación del “Rey de Copas” encarara los festejos con una narrativa de superioridad histórica.