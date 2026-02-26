Adrián Alcaraz: “Feliz por este gol, no es fácil jugar acá en Olimpia”

Tras varias jornadas de sequía personal, Alcaraz logró redondear esta vez otro gran partido anotando el tanto que marcó la diferencia, ante el equipo del cual es canterano. “Feliz por este gol, lo estaba buscando hace fechas. Y nada más que feliz por los compañeros, por la entrega del día a día en los partidos. No es fácil jugar acá en Olimpia, pero muy feliz por esta racha que estamos agarrando y nada, hay que seguir así”.

Consultado sobre si siente que está aprovechando la oportunidad brindada por el cuerpo técnico actual tras la suspensión de Carlos Sebastián Ferreira, el jugador no dudó en dar crédito a su entorno: “Creo que sí, creo que lo estoy aprovechando, eso es gracias a los compañeros, al profe que me da la confianza. A todos, al cuerpo técnico, al staff, todos y nada, hay que seguir por este camino”.

Según el delantero, el partido no fue sencillo. Libertad, fiel a su jerarquía, planteó un escenario de paridad que obligó a Olimpia a ser paciente y resiliente. “Sabíamos que iba a ser así, conocemos todo lo que es Libertad, tienen un gran plantel, un buen equipo y siempre te va a pelear, juega bien y tienen buenos jugadores, así que sabíamos que el partido iba a ser así, pero gracias a Dios nosotros pudimos hacer nuestra parte y pudimos llegar al gol y mantuvimos eso”.

Esa capacidad de sostener el resultado fue uno de los puntos más altos del equipo. La solidaridad defensiva fue clave cuando el “Guma” volcó su ataque en los minutos finales: “Sí, como dije recién, eso es gracias a la entrega del día a día, de cómo entrenamos, venimos y entrenamos muy bien toda la semana, desde la pretemporada nos propusimos a esto y ahora estamos en la punta y hay que mantener esto”.

Para muchos, este nivel de Alcaraz es la continuación de lo mostrado en el Superclásico anterior, donde solo le había faltado el festejo. “Yo digo que sí, solo me faltó el gol ahí, me puse a ver en la semana otra vez ese partido y creo que solo me faltó el gol, hice lo que pude y ahora gracias a Dios se me dio y físicamente me siento muy bien, es el cuidado y al entrenar todos los días creo que eso me lleva a eso”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El momento más emotivo de la noche se dio durante su variante. Mientras abandonaba el campo, sustituido por Hugo Sandoval, el estadio se unió en un solo aplauso para reconocer su entrega. Alcaraz confesó lo que sintió en ese instante: “Sí escuché y eso es importantísimo para mí, para mi carrera, escuchar a la gente que te apoya así, me da mucha fuerza eso y hay que seguir así”.