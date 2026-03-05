Gastón Olveira: de figura en la Copa a jurar como paraguayo...¿y jugar el Mundial?

Gastón Olveira será oficialmente paraguayo hoy al mediodía. El arquero de 32 años, que llegó al país en 2021, jura hoy para recibir la naturalización paraguaya y en consecuencia, quedar habilitado para vestir la camiseta de la selección de Paraguay a puertas del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputa en marzo el último combo previo a la Copa del Mundo.

Olveira, campeón de la Copa Paraguay 2021, Supercopa Paraguay 2021, torneo Clausura 2022 y torneo Clausura 2024, fue una pieza clave en la victoria 1-0 sobre Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El resultado clasificó a los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez a la fase de grupos del único certamen continental que disputa en el año.

🧩¡Pieza clave! Gastón Olveira también dijo presente en el Defensores del Chaco. 🙋‍♂️🧤🔒



CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista 🏆 pic.twitter.com/esTTYaTmpm — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 5, 2026

Gastón Olveira jura a las 12:00

“El acto de Juramento de Naturalizados se llevará a cabo a las 12:00 en el Salón Auditorio ‘Dra. Serafina Dávalos’”, informaron a los medios sobre el juramento de Gastón Olveira en el Palacio de Justicia de la ciudad de Asunción. Con este proceso, el charrúa podría integrar la nómina de convocados para los amistosos ante Grecia y Marruecos en la ventana internacional.