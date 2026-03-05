Rubén Lezcano: “Muy feliz por un nuevo gol y la clasificación”

Olimpia derrotó 1-0 a Sportivo Trinidense y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, que continúa invicto y acumula 5 encuentros sin recibir tantos, volvió a triunfar con tanto de Rubén Lezcano. Cedido por Fluminense, el zurdo anotó el único gol en el Defensores del Chaco, cuatro días después de marcar el 1-0 ante Sportivo Ameliano en Ciudad del Este.

“Muy feliz por un nuevo gol y la clasificación”, expresó Lezcano a Tigo Sports después de finalizar la serie paraguaya contra el Triki. “Fue un partido muy trabado, muy disputado, un partido único”, analizó el canterano de Libertad, que también agradeció el acompañamiento de los hinchas del Rey de Copas. “La gente acompañó y muy feliz por la victoria”, finalizó a la transmisión televisiva.

Rubén Lezcano después de la victoria