05 de marzo de 2026 - 12:25

Gastón Olveira juró y es paraguayo: ¿juega el Mundial 2026 con la Albirroja?

El uruguayo Gastón Olveira, futbolista de Olimpia, durante la naturalización como paraguayo.
El uruguayo Gastón Olveira, futbolista de Olimpia, durante la naturalización como paraguayo.Gustavo Machado, ABC Color

Gastón Olveira es ciudadano paraguayo: el arquero de Olimpia juró en el Palacio de Justicia y está a disposición de Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay.

Gastón Olveira juró y es paraguayo: el futbolista uruguayo de Olimpia completó el proceso de naturalización y es oficialmente ciudadano nacional. El portero dejará de ocupar puesto de extranjero en el once de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y estará a servicio de Gustavo Alfaro para disputar el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 con la selección de Paraguay.

Para que Olveira pueda integrar una convocatoria, necesita que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) solicite a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el cambio de federación, tal y como realizó Maurício Magalhães Prado, brasileño del Palmeiras nacionalizado guaraní. “Los doctores (abogados) dicen que la APF es la que se encarga”, contó el charrúa a ABC TV Paraguay.

