Gastón Olveira juró y es paraguayo: ¿juega el Mundial 2026 con la Albirroja?

Gastón Olveira juró y es paraguayo: el futbolista uruguayo de Olimpia completó el proceso de naturalización y es oficialmente ciudadano nacional. El portero dejará de ocupar puesto de extranjero en el once de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y estará a servicio de Gustavo Alfaro para disputar el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 con la selección de Paraguay.

Para que Olveira pueda integrar una convocatoria, necesita que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) solicite a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el cambio de federación, tal y como realizó Maurício Magalhães Prado, brasileño del Palmeiras nacionalizado guaraní. “Los doctores (abogados) dicen que la APF es la que se encarga”, contó el charrúa a ABC TV Paraguay.

#CardinalDeportivo | 🗣️"Ojalá pueda devolverle todo ese cariño al pueblo paraguayo dentro de una cancha"



Gastón Olveira, tras obtener la nacionalidad paraguaya🎙️



🔴EN VIVO https://t.co/Zn1KLoJVvt pic.twitter.com/5SYfHaNl5O — ABC Deportes (@ABCDeportes) March 5, 2026

NOTICIA EN DESARROLLO