“Vitamina” Sánchez analizó la vuelta de “Cachorro” Sánchez en Olimpia

El mediocampista, formado en la cantera decana, ingresó al minuto 65 en sustitución de Hugo Quintana. Tuvieron que pasar ocho partidos desde su regreso al club —luego de su paso por el América de México y recientemente Racing de Avellaneda— para que finalmente tuviera sus primeros minutos en cancha.

Anoche tras el partido ante la Cruz Amarilla, el conductor franjeado valoró el aporte que brindó el mediocampista al equipo. “Jugó bárbaro Richard, cuidó la pelota, le hicieron falta, administró bien. La mayoría de las pelotas que pasaron por él, lo hizo muy bien”.

El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez dialogó con la mesa del Cardinal Deportivo y brindó detalles sobre cómo manejó la ansiedad y el estado físico del volante central. Ante la incertidumbre sobre su ritmo de juego, el técnico explicó su estrategia. “Se preguntaban para cuántos minutos estaba y, de hecho, me lo preguntaron en la conferencia de prensa. Yo no podía saber para cuántos minutos estaba; iba a depender de las necesidades del juego ver para cuánto le alcanzaba”.

Vitamina confesó que, debido al tiempo de inactividad de Richard, tomó precauciones tácticas por si el físico del jugador no respondía como se esperaba. “Lo que sí hice cuando puse a Cachorro fue guardarme un cambio; me guardé una variante por si le pasaba algo. Por suerte y gracias a Dios no le pasó nada, terminó bien. Está muy bien anímicamente, está muy contento; él quería llegar a este debut y, en un momento en donde el equipo está bien, todos quieren participar y estar preparados. Eso, para un entrenador, es una bendición”.