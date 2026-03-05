Vitamina Sánchez sobre Olveira: “Él tiene un deseo muy grande de representar a Paraguay”

Ante este nuevo escenario, el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, conversó con la mesa del Cardinal Deportivo sobre cómo vive el guardameta este proceso y si existieron diálogos internos respecto a la posibilidad de representar a la Albirroja. El argentino fue tajante al confirmar que el anhelo del jugador es genuino y profundo.

Al ser consultado sobre si mantuvo charlas con Olveira acerca de esta situación, el DT argentino no dudó en exponer el sentimiento de su dirigido, destacando el respeto con el que el uruguayo —ahora paraguayo— encara este desafío profesional. “Claro que lo hablamos con Gastón. Él tiene un deseo muy grande de que se le dé esta situación; primero tenía la necesidad de esto que está sucediendo en este momento. Él tiene un deseo muy grande —o tiene un deseo en realidad, no hablo en pasado como si ya lo hubieran convocado, porque todavía ni siquiera terminó su juramento— de poder representar a Paraguay y de tener ese escudo en su pecho".

Para el estratega de Olimpia, el rendimiento de Olveira lo hace merecedor de una oportunidad, aunque entiende que la decisión final recae estrictamente en el cuerpo técnico del seleccionado nacional. “Ojalá que se le dé. Yo, más que desearle lo mejor a alguien que se lo merece, no puedo hacer mucho. Después, ojalá esté en la consideración de Gustavo y ya dependerá del entrenador de la selección. Pero que Gastón tiene un deseo muy grande de poder estar, es cierto; lo hemos hablado y me lo ha manifestado”.