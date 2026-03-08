Adrián Alcaraz: “Es un resultado amargo para nosotros”

El delantero franjeado fue sincero al evaluar el rendimiento colectivo y el impacto de no haber sumado de a tres ante su gente. “Es un resultado amargo para nosotros, queríamos dejar los tres puntos acá, pero lastimosamente no se pudo, creo que hicimos lo posible para poder llegar al gol, pero no conseguimos, pero bueno, hay que pensar en el próximo partido para poder sacar el resultado que estamos buscando, que es sacar los tres puntos”.

Uno de los puntos más críticos de la campaña actual es la dificultad que tuvo el equipo para superar a los equipos recién ascendidos, como Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo. Ante esta estadística, Alcaraz señaló que la motivación de los rivales aumenta considerablemente cuando enfrentan a la franja negra. “Sí, la verdad que sí, todos los equipos juegan a muerte contra nosotros, contra Olimpia, siempre nos complica cualquier equipo y nada, no se pudo hoy”.

El delantero también se refirió al desempeño del equipo en la primera mitad, admitiendo que no lograron interpretar las instrucciones del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez. La falta de fluidez en el juego fue evidente desde los primeros minutos. “La verdad que no fue un buen primer tiempo, no nos salió el juego que el profe nos pedía, no pudimos llegar al gol y nada, hay que seguir”.