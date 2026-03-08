San Lorenzo amarga a Olimpia

Estéril dominio territorial

Se presentaba un duelo de contrastes, con el motivado Olimpia y el bajoneado San Lorenzo, hundido en la clasificación, con 19 puntos de diferencia entre un equipo y otro. Sin embargo, en el rectángulo todo se maquilló, por el dispositivo defensivo rayadito y la falta de claridad ofensiva franjeada.

Un dominio territorial del Decano (72%) que no se reflejó en el marcador en la primera etapa, en la que la acción más clara llegó con un servicio aéreo de Demás para el cabezazo de Pérez, desviado por Wilson Quiñónez.

Los elencos sufrieron cambios obligado, uno por lado. El primero en salir lesionado fue el sanlorenzano García y luego Leguizamón, con lágrimas, quizás por el temor que sea grave y quede inactivo por un buen periodo.

La complementaria tuvo la misma tónica, con un dominio territorial estéril de Olimpia, al que no le caía una sola idea en el área rival. Todo se esfumaba en las inmediaciones.

La lluvia, por momentos intensa, conspiró contra el espectáculo, complicando a los protagonistas, que tuvieron un desgaste físico mayor.

El nudo se desató de la manera menos esperada, con un penal de Piñatares a Sandoval. Clásica ejecución con saltito de Ale Silva para descomprimir momentáneamente la presión ejercida por la afición en las gradas.

Le puso ganas el Rayadito. Se dio cuenta que además de contener, también podía dañar arriba. “Ney” Álvarez le sacó pintura al palo luego de una mala salida de Olveira.

El empate, que fue como una daga para los franjeados y un premio al esfuerzo sanlorenzano, llegó tras un tiro libre de Villamayor y la “peinada” de Luis Fernando Cáceres para establecer “la ley del ex”.

Desesperado, el Expreso fue al ataque en busca del desnivel, pero se encontró con un Wilson Quiñónez firme, sacando a relucir toda su experiencia para amargar al puntero, que hasta aquí venía bien en término de resultados, no tanto el juego, predecible, sin tantas variantes.