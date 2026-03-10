Olimpia: Regreso del elenco estable

El hecho de presentar el máximo potencial no le garantiza el éxito a Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo, pero sí le brinda mayores posibilidades de reencontrarse con la victoria.

El técnico franjeado Pablo Sánchez justificó las modificaciones por el desgaste de los partidos seguidos, pero el hecho de resignar puntos contra el último de la clasificación, que no conoce de triunfos en la temporada, obliga a poner toda la carne al asador frente al Canario, que podría presentar complicaciones mayores.

Entre los “peces gordos” (pira guasu) que se disponen a retornar a la titularidad están el capitán Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana, Adrián Alcaraz y probablemente Bryan Bentaberry.

Iván Leguizamón, número puesto en el “11” en condiciones normales, sufre una lesión en la parte posterior del muslo (isquiotibiales), por lo que tendrá un tiempo de inactividad.

Inicialmente, el duelo del fin de semana debió cumplirse en Ciudad del Este, pero la sede fue cambiada a Asunción debido al inmediato desarrollo de la undécima fecha del Apertura, entre el martes 17 y el jueves 19.

La dirigencia aurinegra, que espera una concurrencia aproximada de 20.000 espectadores, fijó las entradas en 25.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas y 70.000 en Preferencias. En principio, el sector de Vip Albirroja no será habilitado, aunque si la demanda supera las expectativas, podría abrirse.