Olimpia: Experimento fallido

“Termina siendo un partido donde perdimos dos puntos, ya no podemos hacer nada. Un resultado que nos duele; espero que sea de aprendizaje”, expresó el entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, luego de la paridad 1-1 con Sportivo San Lorenzo.

“Entendí que el gol (Alejandro Silva, de penal) nos había dado tranquilidad, tuvimos diez minutos muy buenos. Faltando diez minutos creo que comenzamos a cometer errores no forzados o innecesarios. Nos metimos atrás, no lo pudimos solucionar hasta que nos empataron”, indicó Vitamina, quien lleva 10 juegos con el Decano, con 7 triunfos y 3 igualdades, incluyendo la Copa Sudamericana.

“Nos costó mucho generar situaciones. Nuestro ataque por momentos fue más lento de lo que ameritaba”, mencionó el entrenador.

El conductor del Expreso justificó las cinco modificaciones “por desgaste físico”, sobre todo de los mediocampistas, que son los de mayor recorrido.

“Para mí jugamos mejor que contra Trinidense. Sí no creamos situaciones claras de gol como en partidos anteriores”, refirió.

“Salimos a ganar. Si lo ganábamos no se iba a hablar de un posible relajo; intentamos tener protagonismo territorial”, afirmó el profesional, quien señaló que las transiciones fueron lentas.

* Alejandro Silva (36). El experimentado volante uruguayo volvió a marcar un gol con la casaca franjeada luego de casi dos años y medio. El del domingo fue su 41ª anotación desde los 12 pasos, en 44 disparos.

* Lo que viene. Por la décima ronda del Apertura, Olimpia lidiará el sábado con Recoleta FC, en el Defensores del Chaco, a las 18:30. Inicialmente el cotejo estuvo fijado para Ciudad del Este.

El rival del cierre de la primera rueda será Sportivo Luqueño, el martes 17 en Sajonia, a las 20:30.