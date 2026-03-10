Recoleta FC vs. Olimpia cambia de escenario y será en el Defensores

El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) modificó el escenario de Recoleta FC vs. Olimpia. Originalmente, fue programado en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, pero finalmente, por decisión del local, será en Asunción. Por su lado, mantienen el día y la hora del choque por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

El Canario de Jorge González, clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que también avanzó al cuadro principal del mismo certamen continental, quedó fijado en el estadio Defensores el Chaco: el encuentro es el sábado 14 de marzo, a las 18:30, hora de nuestro país (previo a Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense, 20:30).