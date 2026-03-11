Olimpia: Leguizamón, baja por precaución

Iván Leguizamón (“Legui”), nacido en Asunción y formado en el argentino San Lorenzo de Almagro, fue reemplazado en el duelo de Olimpia frente a San Lorenzo (1-1) en el primer tiempo.

Salió con lágrimas de la cancha, lo que suponía una lesión de gravedad, pero los estudios no detectaron nada grave, solo una contractura muscular.

Como vienen presentaciones seguidas, Leguizamón será reservado para la siguiente, marcada para el martes frente al Sportivo Luqueño, en Sajonia, a las 20:30. Lleva seis cotejos animados con un gol en la temporada.

El Decano viene de una falsa actuación contra el colista, al que no le pudo ganar. Sin embargo, el técnico Pablo Andrés Sánchez quedó conforme con el rendimiento, y señaló que jugaron mejor que contra Trinidense (1-0).

* Copa Sudamericana. El jueves 19 se realizará el sorteo para la fase de grupos de “La Gran Conquista”. El Expreso avanzó a esta instancia precisamente al superar el filtro local contra la Cruz amarilla 1-0.

El más ganador de nuestro fútbol será cabeza de serie por su ubicación en el ranking de la Conmebol.

La fase internacional se desarrollará a partir del martes 7 de abril.

Esta es la novena intervención franjeada en el segundo torneo en importancia del continente. Su “techo” es la etapa de octavos de final, a la que llegó en dos ediciones, 2011 y 2015.