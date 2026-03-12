Olimpia, con el máximo potencial

El entrenador de Olimpia, el argentino Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez, insiste en las movilizaciones realizadas en la Villa de Fernando de la Mora con la figura táctica de 4-3-3, que puede resultar engañoso, pues los que ocupan los extremos son más bien mediocampistas que delanteros, por lo que el dibujo se acerca más al 4-3-2-1.

La formación probable franjeada es la compuesta por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Eduardo Delmás.

Para el duelo siguiente, es altamente probable que el conductor del Expreso recurra a la rotación. El martes, el más ganador de nuestro fútbol jugará contra Luqueño, en el Defensores del Chaco, a las 20:30, en el cierre de la primera rueda del Apertura.

El choque contra el Canario fue fijado inicialmente para el 3 de Febrero de Ciudad del Este. La modificación de la sede obedece al inmediato desarrollo de la decimoprimera ronda, que será entre semana.

Las entradas para el match sabatino fueron fijadas en 25.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas y 70.000 en Preferencias. El sector Vip Albirroja no será habilitado.