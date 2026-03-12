Olimpia lamenta la partida de un campeón de América y del Mundo

Rosa Torres se estrenó con la indumentaria del “Rey de Copas” en 1969. Tiempo después, retornó a la entidad para integrarse al plantel franjeado de la mítica gesta del 79, una época donde Olimpia ratificó su prestigio al obtener la máxima corona continental, el trofeo mundial de clubes y el histórico hexacampeonato nacional.

Sumado a sus éxitos fuera de las fronteras con el Franjeado, Rosa Torres cosechó múltiples títulos en el torneo paraguayo, consolidando su perfil como un protagonista esencial en uno de los periodos de mayor esplendor en la vida de la institución.

La figura de Andrés Rosa Torres permanece ligada a los años más dorados de Olimpia, tras ser integrante de un grupo que conquistó trofeos de magnitud global, además de protagonizar un dominio casi total en el plano doméstico.

Con profundo pesar, despedimos al querido Andrés Rosa Torres, campeón de América y del Mundo con nuestra camiseta.



Andrés fue parte importantísima de nuestra historia, dejando grabado su nombre y un recuerdo memorable en la Institución.



Gracias por todo, campeón.



QEPD. 🤍 pic.twitter.com/DF8GcL2KdS — Club Olimpia (@elClubOlimpia) March 11, 2026

Mediante sus sociales, la entidad franjeada manifestó su duelo con unas palabras de homenaje al ex-guardián del arco. “Con profundo pesar, despedimos al querido Andrés Rosa Torres, campeón de América y del Mundo con nuestra camiseta. Andrés fue parte importantísima de nuestra historia, dejando grabado su nombre y un recuerdo memorable en la Institución. Gracias por todo, campeón”.