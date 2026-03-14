Gastón Olveira: “Quedamos muy dolidos después del último partido, pero nos reivindicamos”

Olimpia llegaba al Defensores del Chaco con la espina clavada tras el empate ante San Lorenzo. Para Olveira, el resultado ante Recoleta fue el bálsamo necesario, aunque no una meta final: “Contento por el resultado, trabajamos para ganar. El equipo viene haciendo las cosas de muy buena manera. Quedamos muy dolidos después del último partido, pero nos reivindicamos, hoy sacamos un resultado positivo. Pero creo que todavía tenemos mucho por mejorar, para seguir creciendo. Así que, mediante el trabajo vamos a seguir adelante”.

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Uno de los puntos altos que destacó el uruguayo fue la profundidad del plantel, factor clave para sostener la intensidad en el tramo final del partido. “Hay muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando, porque apuntamos a objetivos muy grandes. Los cambios, la verdad, entraron muy bien, dan esa frescura que necesitaba el equipo, es un plantel muy amplio, con muchos jugadores de mucha jerarquía y de mucho juego, que nos ayudan mucho. Entró Romeo Benítez hoy, entró “Cachorro” Sánchez, entraron algunos más que le dieron al equipo esa frescura que necesitaba”.

Olimpia hizo de la resistencia una virtud, logrando victorias ajustadas pero manteniendo su valla invicta en repetidas ocasiones. Olveira valoró este equilibrio. “En cuanto a lo defensivo, sí, son cosas en las que tenemos que seguir trabajando. Venimos ganando por la mínima diferencia muchos partidos. Pero, a su vez, también defensivamente tenemos muchos partidos con el arco en cero, y eso es mérito de todos. Así que, a seguir trabajando y a seguir creciendo en todos los aspectos, que con el equipo que tenemos, da para ilusionarse”.

Sobre el rival de turno, que exigió al máximo al Decano, el portero no escatimó en elogios hacia la propuesta del “Canario”. “Es un rival que juega muy bien, tiene una idea muy clara de juego. Nosotros le damos importancia a todos los partidos; vamos en busca de cada resultado, que creo que es lo que nos está traerá a la situación en la que estamos. Partido a partido, paso a paso, como siempre decimos; vamos pisando fuerte y vamos luchando por los objetivos que tenemos”.

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Finalmente, ante la consulta sobre si su nivel actual ya alcanza la vara altísima que dejó en la temporada 2024 —donde fue elegido el mejor futbolista por APF—, Olveira fue honesto sobre su estado de forma actual. “Creo que me falta. Si bien me vengo sintiendo bien y vengo teniendo buenos partidos, todavía no siento que llegué a ese Gastón del 2024, que fue uno de los mejores momentos que he tenido. Así que, mediante el trabajo y mediante el esfuerzo, vamos a seguir creciendo para intentar llegar a ese nivel y, obviamente, superarlo”.