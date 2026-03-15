Olimpia
15 de marzo de 2026 - 16:33

Gastón Olveira se lució en Sajonia ante la atenta mirada de Gustavo Alfaro

El entrenador de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Alfaro presente en el estadio Defensores del Chaco, observando el duelo entre Olimpia y Recoleta FC. (Foto: @Albirroja)
El entrenador de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Alfaro presente en el estadio Defensores del Chaco, observando el duelo entre Olimpia y Recoleta FC. (Foto: @Albirroja)

El entrenador de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Alfaro, asistió ayer al estadio Defensores del Chaco para observar el encuentro del puntero Olimpia frente a Recoleta FC. La visita del entrenador reavivó de inmediato una de las principales incógnitas en torno a la próxima lista de la Albirroja: si su presencia estuvo orientada, de manera particular, a evaluar al arquero Gastón Olveira.

Por ABC Color

Durante el partido, el portero recientemente nacionalizado paraguayo volvió a destacarse como una de las grandes figuras del equipo franjeado. En el primer tiempo, le tapó un penal a Wilfrido Báez, una acción determinante que reforzó la impresión sobre el alto nivel que atraviesa y que lo colocaría como candidato a ser citado para la próxima fecha FIFA. Su actuación, además, fue señalada como un factor clave en el resultado final, al tener un rol importante en la victoria de Olimpia.

La propia selección paraguaya informó que el “Cazador de utopías imposibles” estuvo en el recinto de Sajonia junto a integrantes de su cuerpo técnico; lo acompañaron a observar el partido del líder del torneo Apertura Sergio Chiarelli (preparador físico), Alejandro Manograsso (videoanalista) y Diego Carranza (entrenador de porteros), en una presencia que refuerza la idea de seguimiento directo de a uno de los candidatos a integrar la próxima nómina.

El seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro, presente en el Defensores del Chaco, junto a sus asistentes Sergio Chiarelli, Alejandro Manograsso y Diego Carranza. (Foto: @Albirroja)
El seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro, presente en el Defensores del Chaco, junto a sus asistentes Sergio Chiarelli, Alejandro Manograsso y Diego Carranza. (Foto: @Albirroja)

La Albirroja tiene por delante dos compromisos amistosos en Europa ante Grecia (el viernes 27 en Atenas) y Marruecos (el martes 31 en Lens), y el foco se centra en los nombres que podrían integrar la convocatoria. De acuerdo con la información que se viene manejando, desde el ámbito local serían cuatro los llamados. En ese grupo, el único futbolista de Olimpia sería Gastón Olveira. Completan la lista de posibles convocados el también portero Roberto “Gatito” Fernández, el zaguero Gustavo Velázquez y y el lateral derecho Alan Benítez.

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