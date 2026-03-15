Gastón Olveira se lució en Sajonia ante la atenta mirada de Gustavo Alfaro

Durante el partido, el portero recientemente nacionalizado paraguayo volvió a destacarse como una de las grandes figuras del equipo franjeado. En el primer tiempo, le tapó un penal a Wilfrido Báez, una acción determinante que reforzó la impresión sobre el alto nivel que atraviesa y que lo colocaría como candidato a ser citado para la próxima fecha FIFA. Su actuación, además, fue señalada como un factor clave en el resultado final, al tener un rol importante en la victoria de Olimpia.

La propia selección paraguaya informó que el “Cazador de utopías imposibles” estuvo en el recinto de Sajonia junto a integrantes de su cuerpo técnico; lo acompañaron a observar el partido del líder del torneo Apertura Sergio Chiarelli (preparador físico), Alejandro Manograsso (videoanalista) y Diego Carranza (entrenador de porteros), en una presencia que refuerza la idea de seguimiento directo de a uno de los candidatos a integrar la próxima nómina.

La Albirroja tiene por delante dos compromisos amistosos en Europa ante Grecia (el viernes 27 en Atenas) y Marruecos (el martes 31 en Lens), y el foco se centra en los nombres que podrían integrar la convocatoria. De acuerdo con la información que se viene manejando, desde el ámbito local serían cuatro los llamados. En ese grupo, el único futbolista de Olimpia sería Gastón Olveira. Completan la lista de posibles convocados el también portero Roberto “Gatito” Fernández, el zaguero Gustavo Velázquez y y el lateral derecho Alan Benítez.