Olimpia, con una rueda casi perfecta

“Este era uno de los objetivos. Uno quiere ganar y ser campeón, pero en los objetivos a corto plazo, era poder terminar la primera rueda ojalá invictos y punteros; hemos cumplido con ese desafío”, expresó el entrenador de Olimpia, Pablo Andrés Sánchez, luego de la victoria del martes sobre Luqueño por 1-0.

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“Creamos muchas situaciones claras. Seguimos errando mucho, estamos con esa tesitura del 1-0 que nos tiene nerviosos hasta el final, pero hoy el equipo hizo, para mi gusto, el mejor partido en lo que va del año. Felicité a los jugadores y ojalá podamos seguir de esta manera”, señaló “Vitamina”.

El presidente Rodrigo Nogués Bazán, coincidió con el técnico. “Fue el mejor partido en volumen de juego, fue un gran planteamiento de ‘Vitamina’. Lo importante es tener los pies sobre la tierra, no marearnos, porque aún no ganamos nada”, señaló este miércoles el dirigente a ABC.

Pese a la positiva marcha del Expreso, “Coto” dejó en claro que no están de acuerdo con el arbitraje, por las decisiones dispares que vienen perjudicando al club franjeado.

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Las autoridades franjeadas aclararon que no están en contra de los controles policiales, sí con la forma, con la implementación de las carpas de cateo en las que se pueden registrar eventualmente abusos de los efectivos del orden como denunciaron algunos hinchas que no forman parte de la barra.

Nogués celebró la convocatoria de Gastón Olveira a la selección y considera que con el nivel actual, el popular “Tonga” hasta puede ganarse la titularidad.

* Lo que viene. El Decano afrontará el sábado el añejo clásico contra Guaraní, a disputarse en Capiatá, a las 18:30. En la primera fecha, los franjeados ganaron por 2-1.