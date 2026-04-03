Para Gastón Olveira, Olimpia es candidato a ganar la Sudamericana

“Sí, sí, totalmente (candidato a ganar la Sudamericana). Obviamente que la exigencia de la gente, de la historia del club, te lo pide; pero este año en particular —más que en otros años— creo que se siente algo diferente, de que podemos", afirmó Olveira.

El arquero fundamentó esta ilusión en el sólido desempeño que el equipo ha mostrado a nivel local en lo que va del 2026. “Hemos tenido un arranque del año muy importante: veníamos invictos hasta la fecha anterior, prácticamente 13 partidos sin haber perdido (10 triunfos, tres empates y una caída). Veníamos primeros, también, con una diferencia importante; ahora seguimos primeros, con la diferencia más corta, pero creo que el comienzo del año que hemos tenido nos ha ilusionado mucho a nosotros, los jugadores, y también a toda nuestra gente”, explicó el referente franjeado.

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Más allá de la actualidad deportiva, Olveira también profundizó en su situación contractual y su fuerte vínculo emocional con la institución de Para Uno. Con un horizonte a largo plazo en el club, el portero dejó clara su intención de permanecer en la entidad por mucho tiempo más. “Me quedan cuatro años de contrato acá, un montón. Voy a estar prácticamente ya terminándolo con 36, más o menos. Obviamente pretendo jugar mucho más porque me siento bien; el arquero, también, tiene una carrera un poco más larga. Y, por lo pronto, me veo acá; no me veo en otro lado”, manifestó con seguridad.

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Para cerrar, el guardameta uruguayo describió el sentido de pertenencia que desarrolló tanto él como su entorno familiar en Paraguay, destacando que incluso su hijo ya forma parte de las divisiones formativas del club. “De verdad, me veo acá. Me veo terminando mi carrera en Olimpia. Es un lugar... viste cuando encontrás tu lugar en el mundo, bueno, así me siento yo. Así se siente mi familia; mi hijo está en la Sub 15 de Olimpia también. Tenemos una identidad y nos sentimos tan identificados con Olimpia que, bueno, falta mucho camino por recorrer, pero por ahora no me veo en otro lugar que no sea Olimpia”, concluyó el futbolista, reafirmando su compromiso total con la causa decana.