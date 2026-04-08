A qué hora juega hoy Audax vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano empieza el camino al título continental que falta en la vitrina del tricampeón de América y campeón del mundo. El partido, en el Bicentenario de La Florida, arranca a las 21:00, hora de Paraguay. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Audax Italiano vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

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Chile: 20:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Audax Italiano vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

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Audax Italiano vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

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