A qué hora juega hoy Audax vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano empieza el camino al título continental que falta en la vitrina del tricampeón de América y campeón del mundo. El partido, en el Bicentenario de La Florida, arranca a las 21:00, hora de Paraguay. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Audax Italiano vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:00 horas
Argentina: 21:00 horas
Brasil: 21:00 horas
Uruguay: 21:00 horas
Chile: 20:00 horas
Ecuador: 19:00 horas
Colombia: 19:00 horas
Perú: 19:00 horas
Venezuela: 20:00 horas
Bolivia: 20:00 horas
El Salvador: 18:00 horas
México: 18:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas
Estados Unidos - Este: 19:00 horas
Inglaterra: 00:00 horas
España: 01:00 horas
Bélgica: 01:00 horas
Marruecos: 01:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Audax Italiano vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Audax Italiano vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
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