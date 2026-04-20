“No”, la tajante respuesta del presidente de Olimpia a los clásicos sin público visitante

El superclásico del fútbol paraguayo vivió el domingo 19 de abril uno de los episodios más vergonzosos de la historia. El partido más importante del país, que enfrenta a Olimpia y Cerro Porteño, fue suspendido a la media hora por hechos de violencia entre la Policía Nacional y los barras del Ciclón en la Gradería Norte y en las afueras del Defensores del Chaco.

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En el día después de los incidentes, el presidente del Decano habló en conferencia y entre varios temas, rechazó rotundamente la posibilidad de disputar los encuentros ante el Azulgrana sin público visitante. “No”, fue la respuesta de Rodrigo Nogués. Y en consiguiente, explicó el motivo. “Si llegamos a eso es porque ganaron los violentos”, manifestó.

⚽️🎙️ Rodrigo @cotonogues - Presidente de #Olimpia:



🗣️ “Escuchamos la conferencia de nuestros pares del club Cerro Porteño y tomamos con sorpresa. En primer lugar, hay una clara responsabilidad de una hinchada. A lo largo de la semana se hicieron varias reuniones sobre temas de… pic.twitter.com/1u4ikVPenH — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 20, 2026

“No podemos perder esta batalla”

“La imagen que relate hace rato, de los hincha de Olimpia ayudando a los hinchas de Cerro (en el sector de Preferencia), a eso tenemos que aferrarnos. No podemos perder esta batalla y terminar jugando con público local. Por mil inadaptados no puede perder todo el fútbol paraguayo”, finalizó ‘Coto’ con respecto al planteamiento.