Rodrigo Nogués respondió a Blas Reguera: “Cero autocrítica...”

Rodrigo Nogués respondió a los dichos por Blas Reguera el domingo por la noche en La Nueva Olla y criticó duramente al presidente de Cerro Porteño, que responsabilizó de los hechos de violencia a Olimpia. El superclásico fue suspendido por los incidentes entre las barras del Ciclón y la Policía Nacional tanto en la Gradería Norte como en el exterior del Defensores del Chaco.

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“Escuchamos la conferencia de nuestros pares de Cerro Porteño y la tomamos con sorpresa. En primer lugar, hay una clara responsabilidad de una hinchada. A lo largo de la semana se hicieron varias reuniones sobre temas de seguridad y el club local no puede ser responsable del comportamiento de la hinchada visitante”, arrancó ‘Coto’ en una conferencia en Para Uno.

⚽️🎙️ Rodrigo @cotonogues - Presidente de #Olimpia:



🗣️ “Escuchamos la conferencia de nuestros pares del club Cerro Porteño y tomamos con sorpresa. En primer lugar, hay una clara responsabilidad de una hinchada. A lo largo de la semana se hicieron varias reuniones sobre temas de… pic.twitter.com/1u4ikVPenH — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 20, 2026

Nogués a Reguera: “Cero autocrítica”

Rodrigo Nogués señaló que Blas Reguera y el resto de la directiva azulgrana tienen “cero autocrítica”. “El punto preocupante es la cero autocrítica de la directiva de Cerro. En todo momento buscaron culpar a Olimpia. Hay que cuidar al fútbol. Seguimos pensando que los violentos son minoría y Olimpia siempre colaboró buscando ser parte de la solución y no del problema”, finalizó.

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