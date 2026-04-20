Rodrigo Nogués habló en conferencia en el día después de la suspensión del superclásico por los incidentes de la barra de Cerro Porteño con la Policía Nacional en la Gradería Norte y en las afueras del Defensores del Chaco. El presidente de Olimpia criticó las palabras de Blas Reguera, titular del Ciclón, y dejó firme la postura del Decano de solicitar los puntos del encuentro.

“Olimpia agotará todas las instancias para que el reglamento sea cumplido”, expresó Nogués en referencia al Artículo 73 del Código Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Futbol (APF). “La afición que causa los desmanes es la responsable. El artículo setenta y tres es muy claro al respecto”, añadió el titular del club en una conferencia en Para Uno.

⚽️🎙️ Rodrigo @cotonogues - Presidente de #Olimpia:



🗣️ “Escuchamos la conferencia de nuestros pares del club Cerro Porteño y tomamos con sorpresa. En primer lugar, hay una clara responsabilidad de una hinchada. A lo largo de la semana se hicieron varias reuniones sobre temas de… pic.twitter.com/1u4ikVPenH — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 20, 2026

Olimpia vs. Cerro Porteño: Artículo 73

En el inciso 6 de la normativa, la APF establece que “será causal de la pena de pérdida de los puntos en juego, sin perjuicio de otras sanciones, la imposibilidad de hecho de la prosecución de un partido, producida por el público adepto a uno de los cuadros contendientes (..) Los puntos en disputa serán adjudicados al equipo oponente”.

Rodrigo Nogués criticó a Blas Reguera

Rodrigo Nogués criticó duramente a Blas Reguera, quien en el domingo por la noche había culpado a Olimpia de la seguridad en el estadio. “Escuchamos la conferencia de nuestros pares del club Cerro Porteño y tomamos con sorpresa. Hay una clara responsabilidad de una hinchada. “l club local no puede ser responsable del comportamiento de la hinchada visitante”, expresó.

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