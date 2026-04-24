Olimpia demandó a Independiente por el pago de Facundo Zabala

Olimpia presentó a una demanda a FIFA contra Independiente de Avellaneda por una deuda con relación al traspaso de Facundo Zabala. El argentino de 27 años fue transferido por el Decano después del Mundial de Clubes 2025 por US$. 2.250.000 a cambio del 70 por ciento del pase. El pago fue pactado en tres cuotas.

Lea más: Video: El doblete de Ramón Sosa en la goleada 3-0 del Palmeiras

En principio, la primera fue abonada por la entidad argentina, mientras que la segunda venció, motivo por el cual el Franjeado acudió al ente rector del fútbol mundial con el propósito de percibir la deuda. El monto es US$ 1.150.000 más intereses según reveló Jorge Vera en el Cardinal Deportivo. Por su lado, el periodista Matías Martínez añadió que el Rojo envió una contestación.

Independiente también adeuda a Paranaense

Independiente de Avellaneda no solo mantiene una deuda con Olimpia sino que también, con Athletico Paranaense de Brasil. El Furacao intimó a los argentinos por el pago de la segunda cuota de la operación realizada por Leonardo Godoy. La misma venció en febrero de este año, un mes de después de la caducidad del pago por Facundo Zabala.