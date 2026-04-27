Olimpia
27 de abril de 2026 - 11:05

La agenda semanal de Olimpia, que contempla un viaje a la Ciudad Maravillosa

Pablo Andrés Sánchez (53 años), director técnico de Olimpia.
Pablo Andrés Sánchez (53 años), director técnico de Olimpia.Club Olimpia

Al igual que los otros tres clubes que afrontan la doble competencia, la semana de Olimpia se presenta por demás cargada, incluyendo un viaje internacional a Río de Janeiro, la Ciudad Maravillosa, para dar continuidad a su intervención en la Copa Sudamericana, en la que busca conservar el liderazgo.

Por ABC Color

Olimpia tiene el panorama despejado a nivel local, con una apreciable ventaja en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. La conquista del título significaría su 48ª estrella liguera.

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La agenda franjeada contempla el entrenamiento de este lunes, a las 08:30. La actividad de martes se iniciará en el mismo horario. Todas las movilizaciones se cumplen en la Villa Olimpia de Fernando de la Mora.

El miércoles, la dotación dirigida técnicamente por Pablo “Vitamina” Sánchez también activará a las 08:30. Para las 11:30 está fijada una conferencia de prensa y para las 15:20, el vuelo a Río de Janeiro. La comitiva estará alojada en el Windsor Marapendi.

El duelo del jueves entre Vasco da Gama y Olimpia, correspondiente a la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, se desarrollará en el estadio São Januario de la capital carioca, a las 19:00, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El paraguayo Rubén Lezcano, jugador de Olimpia, disputa el balón durante el partido frente a Barracas Central por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Rubén Lezcano, jugador de Olimpia, disputa el balón durante el partido frente a Barracas Central por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Olimpia es líder del Grupo G

El Decano del fútbol paraguayo lidera su llave con 4 puntos, seguido por Audax Italiano que está con 3, Barracas Central tiene 2 y Vasco da Gama está último, con 1.

Sportivo Ameliano, próximo rival en el torneo Apertura

Para el viernes está marcada una activación, a las 08:30. El entrenamiento del sábado será a las 18:00, con posterior concentración con vistas al encuentro dominical contra el Sportivo Ameliano, a desarrollarse en el Defensores del Chaco, a las 17:45, por el decimonoveno capítulo del campeonato.