La agenda semanal de Olimpia, que contempla un viaje a la Ciudad Maravillosa

Olimpia tiene el panorama despejado a nivel local, con una apreciable ventaja en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. La conquista del título significaría su 48ª estrella liguera.

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La agenda franjeada contempla el entrenamiento de este lunes, a las 08:30. La actividad de martes se iniciará en el mismo horario. Todas las movilizaciones se cumplen en la Villa Olimpia de Fernando de la Mora.

El miércoles, la dotación dirigida técnicamente por Pablo “Vitamina” Sánchez también activará a las 08:30. Para las 11:30 está fijada una conferencia de prensa y para las 15:20, el vuelo a Río de Janeiro. La comitiva estará alojada en el Windsor Marapendi.

El duelo del jueves entre Vasco da Gama y Olimpia, correspondiente a la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, se desarrollará en el estadio São Januario de la capital carioca, a las 19:00, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

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Olimpia es líder del Grupo G

El Decano del fútbol paraguayo lidera su llave con 4 puntos, seguido por Audax Italiano que está con 3, Barracas Central tiene 2 y Vasco da Gama está último, con 1.

Sportivo Ameliano, próximo rival en el torneo Apertura

Para el viernes está marcada una activación, a las 08:30. El entrenamiento del sábado será a las 18:00, con posterior concentración con vistas al encuentro dominical contra el Sportivo Ameliano, a desarrollarse en el Defensores del Chaco, a las 17:45, por el decimonoveno capítulo del campeonato.