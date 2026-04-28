La sorpresa en el once de Olimpia para visitar a Vasco da Gama

Olimpia disputa el jueves la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, líder del Grupo G con 4 puntos, enfrenta a Vasco da Gama en el São Januario de Río de Janeiro. A dos días del encuentro, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido el once en un noventa y nueve por ciento. La formación tiene novedades, entre las que aparece una sorpresa.

El entrenador incluyó en el equipo a un futbolista que todavía no jugó en el año: Lucas Morales. El uruguayo no suma ningún minuto en la temporada, pero fue suplente en los últimos cuatro cotejos del Rey de Copas: 2-0 vs. Rubio Ñu (Apertura), 0-0 vs. Barracas Central (Sudamericana), superclásico suspendido vs. Cerro Porteño (Apertura) y 2-3 vs. Libertad (Apertura).

¿Cuándo jugó por última vez Lucas Morales?

Lucas Morales no compite oficialmente desde el 26 de noviembre de 2025. El ex Nacional de Montevideo fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 3-3 del Olimpia de Ever Hugo Almeida contra 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en el Erico Galeano de Capiatá por la última fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.