Olimpia
28 de abril de 2026 a la - 13:17

La sorpresa en el once de Olimpia para visitar a Vasco da Gama

Los jugadores de Olimpia celebran el triunfo sobre Sportivo Trinidense y clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran el triunfo sobre Sportivo Trinidense y clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. Juan Pablo Pino

Olimpia enfrenta el jueves a Vasco da Gama por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez definió la formación en un 99%.

Por ABC Color

Olimpia disputa el jueves la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, líder del Grupo G con 4 puntos, enfrenta a Vasco da Gama en el São Januario de Río de Janeiro. A dos días del encuentro, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido el once en un noventa y nueve por ciento. La formación tiene novedades, entre las que aparece una sorpresa.

El entrenador incluyó en el equipo a un futbolista que todavía no jugó en el año: Lucas Morales. El uruguayo no suma ningún minuto en la temporada, pero fue suplente en los últimos cuatro cotejos del Rey de Copas: 2-0 vs. Rubio Ñu (Apertura), 0-0 vs. Barracas Central (Sudamericana), superclásico suspendido vs. Cerro Porteño (Apertura) y 2-3 vs. Libertad (Apertura).

Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, disputa el balón frente a Lucas Morales, futbolista de Olimpia, durante el superclásico del fútbol paraguayo por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Blas Riveros (d), jugador de Cerro Porteño, disputa el balón frente a Lucas Morales, futbolista de Olimpia, durante el superclásico del fútbol paraguayo por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

¿Cuándo jugó por última vez Lucas Morales?

Lucas Morales no compite oficialmente desde el 26 de noviembre de 2025. El ex Nacional de Montevideo fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 3-3 del Olimpia de Ever Hugo Almeida contra 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en el Erico Galeano de Capiatá por la última fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.