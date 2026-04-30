La autocrítica de Gastón Olveira: “No nos salieron las cosas, a la vista está el resultado”

Gastón Olveira, uno de los pilares del equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez, no ocultó su frustración tras el 3-0 en el São Januário. El arquero fue directo al analizar el rendimiento colectivo en territorio brasileño y la incapacidad del equipo para reaccionar ante la adversidad. Al ser consultado sobre su valoración del encuentro y qué le faltó a Olimpia para llevarse un mejor botín de Río de Janeiro, el guardameta fue tajante. “La verdad que muchas cosas, el resultado habla por sí solo. Hoy el equipo no se encontró, por momento no nos salieron las cosas y bueno, a la vista está el resultado”.

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El presente de Olveira atraviesa un contraste estadístico preocupante. El portero venía de ser una auténtica muralla, acumulando una seguidilla de nueve partidos con la valla invicta, sumando sus actuaciones con Olimpia y su debut con la Selección Paraguaya en el amistoso ante Grecia, además del inconcluso superclásico ante Cerro Porteño. Sin embargo, esa solidez se desmoronó en menos de una semana. Entre la derrota ante Libertad por el torneo local y la caída frente a Vasco da Gama en la Sudamericana, Olveira ha tenido que buscar el balón dentro de su arco en seis ocasiones.