Olimpia
30 de abril de 2026 a la - 09:18

Vasco da Gama vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por Copa Sudamericana

El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.
El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.Elvis González

Olimpia enfrenta hoy a Vasco da Gama por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia enfrenta a Vasco da Gama por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Almirante de Renato Gaúcho (suspendido) y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el São Januario de Río de Janeiro. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Vasco da Gama vs. Olimpia, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Vasco da Gama vs. Olimpia, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Vasco da Gama vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Vasco da Gama vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Vasco da Gama vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.