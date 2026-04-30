Vasco da Gama vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por Copa Sudamericana

Olimpia enfrenta a Vasco da Gama por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Almirante de Renato Gaúcho (suspendido) y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el São Januario de Río de Janeiro. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Vasco da Gama vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

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Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Vasco da Gama vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Vasco da Gama vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

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