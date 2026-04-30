“Vitamina” Sánchez: “Me duele muchísimo lo que nos pasa”

Olimpia pasó de ser un equipo que construía sus victorias desde el arco en cero a sufrir una sangría defensiva inesperada. Al ser consultado sobre por qué el equipo recibió seis goles en sus últimas dos presentaciones (ante Libertad y Vasco da Gama), Pablo “Vitamina” Sánchez fue directo al grano. “Son dos situaciones claras. Sobre todo si analizamos cada uno de los goles, han sido errores nuestros; han sido todos errores nuestros. A lo mejor el primero de Vasco de hoy es una linda asociación, aprovecharon una rápida transición y nos agarran un poco desarmados; pero después, el segundo y tercero de hoy —y el primero y el segundo del otro día contra Libertad— fueron errores que no veníamos cometiendo”.

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La nostalgia del 1-0 y el arco en cero

Para el técnico, la prioridad absoluta es recuperar la seguridad en el fondo. El argentino recordó que no le incomodaba ganar por la mínima diferencia siempre y cuando la estructura defensiva fuera inexpugnable. “Tenemos que volver a hacer lo que éramos: achicar el margen de error. A mí, si hay algo... a mí, ustedes lo saben y lo hemos hablado mucho, aquella seguidilla de partidos que ganábamos 1-0 no me preocupaban para nada, porque me daba mucha satisfacción sostener el arco en cero. Por lo tanto, me duele muchísimo lo que nos pasa de que nos hagan tantos goles en estos dos partidos. Así que trabajaremos y trataremos, sobre todo, de achicar el margen de error”.

El plan de urgencia: corregir mediante la pantalla

Con un calendario que no da respiro —con partidos programados para el domingo, miércoles y el siguiente fin de semana—, el tiempo en el campo de entrenamiento es casi inexistente. Por ello, el cuerpo técnico apostará a la tecnología para evitar que los fallos se repitan. “Ustedes saben que hay poco tiempo ahora entre partido a partido: ya tenemos que jugar el domingo, luego el día miércoles, otra vez el fin de semana. Entonces, no hay mucho tiempo de trabajar; es mostrar los errores cometidos, sobre todo en imágenes, para que los futbolistas tomen conciencia de lo que no hay que repetir”.