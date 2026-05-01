Juan Fernando Alfaro tras la goleada en Río: “Es un cachetazo para volver a las bases”

Para el mediocampista, el trámite del encuentro se rompió por detalles puntuales que el equipo pagó con un precio demasiado alto, especialmente en el arranque del segundo tiempo. “Creo que fue rápido, habíamos hecho un buen primer tiempo, tuvimos una desatención, la cobramos caro. Después tuvimos 10 minutos que fueron para el olvido, pero bueno, hay que rescatar que el equipo se quiso componer, después no encontramos el gol. Ahora a lavar la cabeza y a pensar lo que es el domingo”.

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Uno de los puntos que más resuena en el mundo Olimpia es la pérdida de esa invulnerabilidad defensiva que lo caracterizaba. Al ser consultado sobre los seis goles encajados en los últimos dos partidos, Alfaro fue tajante y calificó el momento como una oportunidad para reaccionar. “Sí, por ahí es un cachetazo para volver a lo que éramos. Creo que lo que demostramos en muchos partidos, en partidos importantes, es volver a las bases y creo que va por ahí más que nada”.

Con la mirada puesta en el calendario inmediato, el volante argentino reconoció la presión que conlleva vestir la camiseta franjeada, donde no hay margen para el lamento y la victoria es una exigencia constante, tanto en el campeonato paraguayo como en su próxima visita a Argentina por la Sudamericana. “Obviamente, siempre Olimpia tiene la obligación de ganar. Como te digo, hay que pensar ahora en el domingo y después pensaremos en el miércoles (ante Barracas Central)”.