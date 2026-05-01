Richard Ortiz: “En el segundo tiempo entramos dormidos y nos liquidaron el partido”

El capitán franjeado no puso excusas tras la goleada en el São Januário. Aunque aseguró que el equipo mostró una cara competitiva en la primera etapa, admitió que la falta de atención en el arranque de la segunda mitad terminó por sentenciar la historia en territorio brasileño.

Al analizar el desarrollo del encuentro, el líder del vestuario fue claro sobre el momento en el que el partido se les escapó de las manos. “Por ahí creo que nos superaron ellos, creo que estábamos haciendo buen partido y con esa desatención nuestra nos costó el gol y después en el segundo tiempo creo que entramos dormidos y ahí se nos viene, en 10 minutos creo que nos liquidaron el partido”.

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Lejos de restar importancia al resultado, el capitán reflejó el sentimiento de un plantel que llegaba con otras expectativas a esta tercera jornada de la Copa Sudamericana. Sin embargo, enfatizó la necesidad de dar vuelta la página rápidamente para enfocarse en el torneo local y en la revancha continental. “La verdad que dolorido, para nosotros obviamente no era lo que queríamos pero bueno, ya está, ahora ya pasó esto, seguramente vamos a sufrir esta noche y mañana, a partir de mañana ya empezamos, pensamos para el partido siguiente”.

A pesar de la preocupación externa por haber encajado seis goles en los últimos dos compromisos (sumando el duelo ante Libertad), el referente franjeado mantiene la confianza en la fortaleza del grupo y en el factor localía para sellar el pase a la siguiente ronda. “Somos conscientes que depende de nosotros obviamente, tenemos dos partidos en casa, ahí hablamos en el vestuario que solamente depende de nosotros, así que tranquilos en ese sentido y bueno, trataremos de cambiar esta imagen que hoy vivimos”.