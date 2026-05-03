“Coto” Nogués: “Este grupo tiene hambre y está a la altura”

El presidente de Olimpia, Rodrigo ‘Coto’ Nogués, expresó su satisfacción por el presente que atraviesa la institución, resaltando el cumplimiento de los objetivos trazados y la confianza en el plantel.

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“Estamos muy felices, culminando un objetivo que nos pusimos”, afirmó el titular franjeado, en relación al logro reciente del equipo.

Nogués también subrayó que el título no fue producto de la casualidad, sino de una planificación que se inició con la llegada del actual entrenador: “Visionamos ser campeones desde el día que llegó Vitamina”.

En esa línea, el dirigente llevó tranquilidad a los hinchas, destacando el compromiso del grupo: “La gente puede estar tranquila: este grupo tiene mucha hambre”.

De cara a lo que resta del semestre, el presidente consideró que el equipo está preparado para afrontar los desafíos: “El equipo está a la altura, ahora estamos más tranquilos para la recta final del semestre”.

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Finalmente, resumió el sentimiento del mundo olimpista en una frase cargada de emoción: “Hermosa mañana, un regalo para todos los olimpistas”.

Con respaldo dirigencial, un plantel competitivo y un cuerpo técnico consolidado, Olimpia encara la parte decisiva de la temporada con la confianza de sostener su protagonismo tanto a nivel local como internacional.