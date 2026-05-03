¿El último baile del ídolo?: Ale Silva le da la 48 a Olimpia y deja su futuro en el aire

El destino y los doce pasos volvieron a cruzarse en el camino de Alejandro Silva. Como si se tratara de un guion preestablecido, el uruguayo asumió la responsabilidad en el momento de mayor tensión y, con la frialdad que lo caracteriza, anotó el gol que significó el empate frente al duro Sportivo Ameliano, y por ende la estrella número 48 para el Club Olimpia.

Tras los festejos en el césped del Defensores del Chaco, el polivalente futbolista charrúa analizó su ejecución ante un viejo conocido, Miguel Martínez, y reveló la estrategia detrás de su infalibilidad desde el punto penal. “Cambié porque le he pateado bastante ya a él (Miguel Martínez) y busqué la manera de engañarlo nuevamente, digamos”. Pero es infalible, una vez más. “He errado, pero por suerte vengo bastante bien”.

Un gol con peso histórico

Para Silva, marcar con la franja y hacerlo para sellar un campeonato tiene un sabor especial. Consciente de su idilio con el gol en citas importantes —como aquella final de Libertadores en 2013—, el uruguayo valoró la importancia de este grito sagrado. “Y sí, siempre es lindo; cuando hacés gol, siempre es lindo. Y si le das el título todavía a Olimpia, mejor. No dependíamos solamente de nosotros, Recoleta hizo lo suyo también. Y nada, estoy contento por el gol y a la vez por el título, obviamente”.

El deseo de volver y la meditación del retiro

El camino de “Ale” para volver a Para Uno no fue sencillo. El jugador confesó que este semestre fue una prueba de fuego, marcada por situaciones extrafutbolísticas que lo mantuvieron al margen, pero que hoy se ven recompensadas con la vuelta olímpica. “Hice mi trabajo fuera del club para que el club pueda contar conmigo nuevamente. Era un deseo que yo tenía: de tener una última etapa acá en el club. Se me está dando con el título. No me tocó jugar mucho, pero fue un semestre bastante duro; tuve muchas cosas particulares que me dejaron afuera de la cancha. Y lo estoy disfrutando; la verdad, muy emocionado, muy contento, porque se dieron muchas cosas durante este semestre. Y conseguir el título —que era lo que todos buscábamos desde la pretemporada, que se habló mucho— es tener a Olimpia, en realidad, donde tiene que estar”.

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Alejandro Silva, visiblemente emocionado tras conquistar un nuevo título con Olimpia 🏆



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Sin embargo, en medio del júbilo, el charrúa dejó una puerta abierta a la incertidumbre. A sus 36 años, el retiro deja de ser un concepto lejano para convertirse en una posibilidad real que analizará con su círculo íntimo. “No, no sé, la verdad; va a ser algo a pensar. Yo tengo contrato hasta el fin de año, pero uno a veces piensa muchas cosas. La verdad, no tengo definido qué voy a hacer: si voy a jugar hasta ahora o hasta el fin de año. No sé, no sé. La verdad, me tengo que sentar con mi señora, con mi familia; ver bien si es ahora o más adelante. Pero el retiro, obviamente, lo tengo en cuenta; sé que está cerca. Era algo que yo buscaba: de venir acá para retirarme. Pero sí lo voy a pensar, a ver hasta dónde me da el físico, el cuerpo y hasta dónde yo pueda aportar dentro del club”.

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El desafío internacional: ¿La llave para seis meses más?

La ambición de Alejandro Silva no se detiene en el plano local. Con la Copa Sudamericana en el horizonte, el uruguayo deslizó que el éxito internacional podría ser el combustible necesario para postergar el adiós definitivo y buscar una nueva final continental. “Ojalá, ojalá; ese es el otro objetivo que nos planteamos. Vamos a apuntarle ahora a la Sudamericana, ya que conseguimos, la verdad, de manera tempranera el título acá. Ahora nos quedan tres fechas de Sudamericana y le vamos a apuntar para clasificar. Y bueno, capaz que si clasificamos me quedo seis meses más. Tengo contrato, tengo hasta el fin de año; así que me van a tener que aguantar”.