Olimpia
03 de mayo de 2026 a la - 13:43

Olimpia campeón: ¿cómo quedó el palmarés del fútbol paraguayo?

Los jugadores de Olimpia celebran con el título de campeón de la conquista del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran con el título de campeón de la conquista del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Olimpia llegó a su título liguero 48 y amplió su ventaja en el fútbol paraguayo en cuanto a conquistas. El podio de los más ganadores lo completan Cerro Porteño y Libertad. En este material les presentamos cómo quedó el palmarés luego del nuevo halago franjeado, con la obtención anticipada del cetro del torneo Apertura 2026.

Por ABC Color

El empate de 1-1 logrado este domingo contra Sportivo Ameliano, en Sajonia, le permitió a Olimpia llegar al título del torneo Apertura 2026, en la decimonovena fecha. A la competencia aún le quedan tres rondas.

Lea más: ¡Olimpia es campeón del torneo Apertura 2026!

El Decano del fútbol paraguayo es el más ganador, con 48 campeonatos ligueros obtenidos. En la segunda posición se encuentra Cerro Porteño, con 35, mientras que en la tercera ubicación se encuentra Libertad, con 26.

Los jugadores de Olimpia celebran con el título de campeón de la conquista del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran con el título de campeón de la conquista del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Son solo ocho los clubes paraguayos que pudieron dar la vuelta olímpica en nuestro medio, en competencias ligueras.

Guaraní se ubica en la cuarta casilla, con 11, luego está Nacional, con 9. Por su parte, fueron campeones en 2 oportunidades Sportivo Luqueño y Sol de América, mientras que Presidente Hayes logró la corona en una ocasión.

El gol de Olimpia en el relato de Chipi Vera