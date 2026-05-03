Olimpia
03 de mayo de 2026 a la - 12:05

Olimpia campeón: es el primer clasificado a Libertadores 2027

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Olimpia conquistó el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay y es el primer club paraguayo clasificado a la Copa Libertadores 2027.

Por ABC Color

Olimpia es el campeón del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano empató 1-1 con Sportivo Ameliano y con la derrota 2-1 de Cerro Porteño frente a Recoleta FC, conquistó el primer certamen de Liga de temporada. Por lo tanto, es el primer clasificado del fútbol paraguayo a la Copa Libertadores 2027.

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El Franjeado es uno de los ganadores del torneo más importante del continente: el Rey Copas levantó el título en las ediciones 1979, 1990 y 2002, siendo el único de nuestro país en obtener el cetro. La participación, jugando desde fase de grupos, será el número 47 en la historia.

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