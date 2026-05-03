Olimpia campeón: es el primer clasificado a Libertadores 2027

Olimpia es el campeón del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano empató 1-1 con Sportivo Ameliano y con la derrota 2-1 de Cerro Porteño frente a Recoleta FC, conquistó el primer certamen de Liga de temporada. Por lo tanto, es el primer clasificado del fútbol paraguayo a la Copa Libertadores 2027.

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El Franjeado es uno de los ganadores del torneo más importante del continente: el Rey Copas levantó el título en las ediciones 1979, 1990 y 2002, siendo el único de nuestro país en obtener el cetro. La participación, jugando desde fase de grupos, será el número 47 en la historia.

La bienvenida de la Copa Libertadores a Olimpia