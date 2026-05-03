Olveira: “Fuimos el equipo más regular del torneo”

El arquero y capitán de Olimpia en este partido, Gastón Olveira, fue una de las voces principales tras la consagración del equipo, resaltando la regularidad como clave del título.

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“Fuimos el equipo más regular del torneo”, expresó el guardameta, sintetizando el camino recorrido por el conjunto franjeado a lo largo del campeonato.

Más allá de lo deportivo, Olveira compartió un momento íntimo y emotivo, dedicando el logro a sus seres queridos: “Orgulloso de la familia que tengo, todo esto es para ellos, mi familia en Uruguay que estamos viviendo un momento difícil, pero estas alegrías nos llenan el alma”.

El arquero también se refirió al significado de portar la cinta de capitán en un club de la magnitud de Olimpia: “Es una responsabilidad muy grande, pero un orgullo tremendo el llevar la cinta”.

Por último, si bien celebró el campeonato, dejó en claro que el enfoque ya está puesto en lo que viene: “El campeonato se festeja porque no es fácil salir, pero cuidando los extremos porque jugamos el miércoles”.

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Con liderazgo dentro y fuera de la cancha, Olveira se consolida como una pieza clave en el presente de Olimpia, combinando rendimiento, compromiso y una fuerte conexión emocional con el grupo y su entorno.