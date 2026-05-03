“Vitamina” Sánchez: “Le dedico esto a la gente que tanto lo necesitaba”

El entrenador de Olimpia, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, dejó sus sensaciones tras el último resultado del equipo, destacando el valor emocional del momento y el compromiso del plantel en una etapa exigente de la temporada.

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“Haber sido un aporte para mí es enorme y lo voy a recordar toda mi vida”, expresó el estratega, visiblemente satisfecho por el presente que atraviesa el equipo.

El técnico también tuvo palabras para la afición franjeada, resaltando la conexión con la hinchada en un momento clave: “Le dedico a la gente, que necesitaba y ansiaba este momento”.

En cuanto a lo que viene, Sánchez dejó en claro que el enfoque está puesto en mantener la regularidad en el ámbito local sin descuidar el plano internacional: “Tratar de seguir sumando en el torneo local y pensar con todo en la Sudamericana, estamos en deuda con lo que pasó en Brasil”.

Finalmente, el entrenador valoró la profundidad de su plantel como uno de los pilares del rendimiento del equipo: “Tener un plantel rico y comprometido nos permitió hacer rotaciones sin que se recienta la estructura”.

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Con un discurso equilibrado entre autocrítica y ambición, “Vitamina” Sánchez apunta a sostener el crecimiento de Olimpia y responder tanto en el frente doméstico como en el internacional, donde el club buscará revancha en sus próximos compromisos.